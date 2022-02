L’edilizia in fase di ripresa

Più impieghi

Nel 2021 il settore principale della costruzione si è confermato un importante datore di lavoro e con oltre 91’500 impieghi fissi a tempo pieno ha nuovamente raggiunto i livelli pre-crisi, scrive la SSIC in un comunicato diffuso in occasione della conferenza stampa annuale. Grazie all’effetto di recupero post-pandemia, lo scorso anno si è registrato un incremento del fatturato del 4,5% rispetto al 2020. Parte dell’aumento dei ricavi è però da attribuire anche ai prezzi più elevati dei materiali. In realtà quindi stando la SSIC il giro d’affari è cresciuto meno di quanto facciano presumere le nude cifre: i costi di produzione sono saliti e gli impresari, dati i contratti, hanno potuto scaricarli solo in parte sui clienti. L’indice costruzioni, lo strumento previsionale calcolato insieme a Credit Suisse, fa ritenere che nel 2022 il fatturato del ramo dovrebbe salire del 2,1% su base annua. Oltre agli aumenti di prezzo dei materiali e alle difficoltà di approvvigionamento il rischio maggiore viene identificato in un incremento dei tassi d’interesse, che la SSIC ritiene improbabile nel 2022, ma non escluso nel 2023. La stretta monetaria avrebbe come conseguenza una perdita d’interesse degli immobili rispetto ad altre categorie d’investimento e una flessione dell’attività edilizia.