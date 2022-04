L’e-voting della Posta va ancora migliorato

Un’ulteriore verifica

Risolto questo problema, il sistema sarà nuovamente sottoposto a una verifica indipendente per sincerarsi che esso ottemperi ai requisiti di sicurezza definiti nelle basi legali rielaborate concernenti l'impiego di sistemi di voto elettronico. Tali basi legali - l'ordinanza sui diritti politici (ODP) e l'ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) - saranno ultimate entro la metà del 2022; in seguito l’ODP sarà sottoposta al Consiglio federale per la messa in vigore, mentre l’OVE sarà posta in vigore dalla Cancelleria federale. Quando le nuove basi legali e i rapporti finali della verifica indipendente saranno disponibili, i Cantoni potranno richiedere al Consiglio federale un'autorizzazione di principio per l'impiego del sistema di voto elettronico della Posta in occasione di consultazioni federali. L'analisi dei rischi e la responsabilità per un eventuale impiego restano di competenza sia dei Cantoni, in quanto responsabili dello svolgimento delle votazioni, sia della Confederazione, in quanto autorità che rilascia l'autorizzazione.