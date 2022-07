L’aumento dei prezzi proseguirà?

Le previsioni

Ma quale futuro dobbiamo attenderci? Secondo la Banca Nazionale Svizzera l’inflazione toccherà il suo apice entro la fine dell’estate. A quel punto i prezzi dovrebbero aumentare con minore intensità, anche se non caleranno. Di diverso tenore la previsione di Jan-Egbert Sturm del Centro di Ricerca Economica dell’ETHZ, il quale ritiene improbabile che la normalizzazione della situazione avvenga prima dell’autunno. Per contrastare l’aumento dei prezzi, Sturm auspica delle misure di compensazione, che devono però essere adeguate e “ragionevoli”. Klaus Wellershoff, economista, non vede grosse speranze per il futuro. Anzi, il fatto che i lavoratori chiedano salari adeguati potrebbe contribuire a far durare a lungo l’inflazione.