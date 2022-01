aggiornato

L’Assemblea federale va preparata per future crisi. È quanto sostiene la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), che oggi a Berna ha presentato un progetto con diverse modifiche per fare in modo che il parlamento possa in futuro reagire più rapidamente e con più flessibilità alle situazioni di crisi. L’attuale crisi pandemica ha dimostrato che “l’Assemblea federale dispone di abbastanza strumenti legali da poter impiegare anche per far fronte alle crisi”, stando a un comunicato odierno dei servizi del Parlamento. Tuttavia, affinché gli strumenti legislativi siano efficaci è necessario che essi possano essere impiegati anche a breve termine. Fra questi spicca la possibilità che l’Assemblea federale e i suoi organi possano riunirsi in tempi brevi.

“La pandemia ha rivelato grandi lacune nella capacità del Parlamento di agire in caso di crisi”, ha spiegato oggi a Berna il consigliere nazionale Marco Romano (Centro/TI), presidente della Commissione. “Non avevamo la possibilità di reagire rapidamente”, ha aggiunto. All’inizio della crisi pandemica, nella primavera del 2020, la Sessione era stata interrotta e l’attività delle commissioni era stata limitata. Ora, il legislativo vuole avere un margine d’azione più flessibile e soprattutto più rapido per migliorare e garantire in futuro la capacità di intervento. Il parlamento, pur nelle situazioni di crisi, dovrebbe essere in grado di “far valere la sua influenza e i suoi diritti in qualsiasi momento”, ha sottolineato il ticinese. Nella primavera del 2020, l’attuazione di una Sessione straordinaria ha richiesto circa sette settimane: in futuro dovrebbe essere possibile ridurre questo lasso di tempo a pochi giorni.

Riunioni online e sessioni senza indugio

Fra le misure di miglioramento contenute nel progetto, figura la possibilità - non solo in caso di pandemia, ma ad esempio anche in seguito a una catastrofe naturale - per le Camere di riunirsi anche online “qualora fosse impossibile riunirsi in presenza”, si legge nel comunicato, nel quale si sottolinea che tale eventualità rappresenterebbe “solo l’ultima risorsa”. È inoltre valutata anche l’ipotesi di potersi riunire lontano da Berna. Un’altra possibilità che la CIP-N propone è la convocazione - sempre a determinate condizioni - di una sessione straordinaria “senza indugio”, ovvero se l’Esecutivo o almeno un quarto dei membri di una Camera del Parlamento la richiede. Ciò permetterebbe al legislativo di agire rapidamente. Secondo la commissione, per diminuire i tempi pure le mozioni e le iniziative parlamentari “devono poter essere utilizzati rapidamente in certe condizioni, abbreviando determinate scadenze”.

Commissione amministrativa

La CIP-N chiede inoltre di creare una Commissione amministrativa per garantire una migliore continuità - anche in periodi di crisi - nella gestione parlamentare, ha spiegato Romano. Attualmente è la Delegazione amministrativa a dirigere e gestire le infrastrutture e il personale necessario al funzionamento dell’Assemblea federale: la commissione è dell’avviso che quest’organo, concepito come una delegazione degli Uffici delle Camere, deve essere sostituito da questa nuova entità. I membri di tale Commissione amministrativa, secondo quanto propone la CIP-N, devono essere nominati ogni quattro anni e non possono sedere contemporaneamente negli Uffici delle camere. Il progetto presentato oggi, che sarà sottoposto al Consiglio federale, verrà trattato dal Consiglio nazionale durante la Sessione di primavera.