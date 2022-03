L'alleanza contro gli F-35 non rinuncia alla sua iniziativa

Nonostante il recente appello della consigliera federale Viola Amherd, i promotori dell’iniziativa che chiede di vietare l’acquisto di jet da combattimento F-35 non intendono rinunciarvi.

“Un costo enorme, ma nessuna sicurezza in più”

“Il previsto armamento della Svizzera con 36 caccia F-35 costerà miliardi ma non porterà alcuna sicurezza supplementare per la popolazione”, scrive oggi in una nota l’alleanza “Stop-F-35”, formata dal Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE), dal PS e dai Verdi.

Amherd chiedeva il ritiro dell’iniziativa

La “ministra” della difesa Viola Amherd aveva lanciato l’appello per il ritiro dell’iniziativa, martedì sera alla televisione romanda RTS, sottolineando come alla luce di ciò che sta accadendo in Ucraina, è importante che la Svizzera possa difendere il suo spazio aereo e proteggere la popolazione.

“Meglio optare per le sanzioni”

Voler ottenere capitale politico della guerra in Ucraina è “egoista e vergognoso”, scrivono i promotori dell’iniziativa, che preferiscono in questo momento puntare sulle sanzioni alla Russia. La richiesta di Amherd di fermare la raccolta di donazioni in favore dell’iniziativa mostra peraltro che “la lobby degli armamenti ha paura di nuove rivelazioni scandalose da parte del pubblico e del parlamento”. L’acquisto degli F-35 non ha nemmeno senso in termini di politica militare, perché un attacco alla Svizzera da parte delle truppe di terra russe è fuori questione.