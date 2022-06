L’agricoltura “per un futuro sostenibile”

Dall’agricoltore al consumatore, tutti giocano un ruolo nel garantire la sicurezza alimentare della Svizzera. È il mantra contenuto nel rapporto approvato dal Consiglio federale per un’agricoltura e un settore agroalimentare sostenibili.

Nella giusta direzione

Negli ultimi vent’anni, l’agricoltura e il settore alimentare hanno fatto un passo avanti nella giusta direzione. La Svizzera produce un po’ più cibo “in casa”. Il tasso di autosufficienza è rimasto stabile nonostante la crescita della popolazione. Sono stati compiuti progressi in campo ecologico. Il reddito medio delle aziende agricole è in aumento. Tuttavia, l’urbanizzazione ha portato a una diminuzione della quantità di terreno agricolo utilizzato. Le importazioni di mangimi sono quasi raddoppiate in vent’anni, mentre il numero di capi di bestiame è rimasto stabile. E l’uso di pesticidi è ancora troppo elevato