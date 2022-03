Kyiv Indipendent: “Svizzera pronta a ospitare colloqui”

La Svizzera sarebbe pronta a ospitare colloqui fra Russia e Ucraina. A riferirlo dal proprio account Twitter è la testata ucraina The Kyiv Indipendent, che cita il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, il quale ha affermato che spera che “le pistole tacciano presto”. Oggi Cassis sarà al confine fra Polonia e Ucraina per osservare in prima persona l’esodo dei rifugiati dal Paese in guerra e per incontrare il primo ministro Morawiecki. Domani, Cassis sarà invece in Moldavia, altro Stato confrontato a un alto flusso di profughi ucraini.