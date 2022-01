Kloten, 35 arresti per droga nel 2021

Nell’anno in rassegna, gli stupefacenti sono stati scoperti a Kloten da voli provenienti da Entebbe (Uganda), Johannesburg (Sudafrica), Punta Cana (Repubblica Dominicana), Nairobi (Kenya), Tel Aviv (Israele), nonché dagli scali spagnoli di Jerez de la Frontera e Barcellona, così come da quelli brasiliani di Rio de Janeiro e San Paolo. Tra le 35 persone arrestate - di età compresa tra 22 e 78 anni - figurano 14 donne e 21 uomini provenienti da Svizzera, Italia, Francia, Germania e altri undici Paesi, sottolinea la polizia.

In occasione di ulteriori controlli, circa l’equivalente di 14 milioni di franchi in contanti e 60 chilogrammi d’oro sono stati esaminati per verificarne la provenienza. Ciò ha portato a diversi sequestri e indagini penali, anche per riciclaggio di denaro.