Jungfrau, guide cambiano via per la prima volta in 100 anni

Per la prima volta in più di 100 anni, le guide alpine di Grindelwald, nell’Oberland bernese, hanno deciso di non utilizzare la classica via alpinistica che porta alla Jungfrau (4158 metri).

A causa dello scioglimento della neve in altura c’è un forte rischio di caduta di massi nella zona della vetta, scrive oggi il settimanale svizzerotedesco “Sonntagszeitung”, secondo cui negli ultimi tempi si sono sfiorati diversi incidenti. La sicurezza non è pertanto garantita per le guide alpine e i loro clienti. A malincuore e per la prima volta nella loro storia ultracentenaria, le guide alpine di Grindelwald rinunciano al classico tour per arrivare in vetta alla popolare montagna bernese. “La decisione non è stata facile, ma ben ponderata”, afferma Tina Gertsch, responsabile dell’ufficio locale delle guide alpine, citata dal domenicale. “La Jungfrau - aggiunge - sarà ancora lì l’anno prossimo e inoltre ci sono molte altre bellissime destinazioni di vetta nella regione”.

A causa della canicola, già settimana scorsa le guide alpine del Cervino - sul versante italiano - hanno sospeso le salite accompagnate lungo la via normale alla vetta. Pure a Zermatt (VS), le guide alpine locali hanno deciso di cambiare itinerari o di fermarsi. La società guide alpine di Courmayeur ha fatto lo stesso sul Monte Bianco per il Dente del Gigante e la cresta di Rochefort.