Investiti sulle strisce, gravi una mamma e uno scolaro

Ferita gravi per la mamma, mentre leggere per il piccolo

A Goldach la donna è stata investita da un furgone guidato da un 22enne mentre stava attraversando sulle strisce, dal lato destro a quello sinistro, nella via principale che attraversa il paese. Stando a una nota della polizia cantonale di San Gallo, la donna ha riportato ferite “gravissime”. Nell’incidente, la carrozzina con il figlio di un anno si è ribaltata ed anche il piccolo è stato portato in ospedale, ma le sue ferite sarebbero leggere. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti di polizia, tre ambulanze, i pompieri e un procuratore che coordina le indagini.