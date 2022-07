Investe un uomo sulle strisce e fugge

Ieri sera un automobilista ha investito un uomo sulle strisce pedonali a Biberist (SO). Nonostante il pedone sia volato oltre il cofano e sia poi caduto a terra dove è rimasto per le gravi ferite riportate, il conducente non si è fermato, ma la polizia lo ha trovato poco dopo.

Soccorso dai passanti

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale solettese, aggiungendo che il pedone è stato soccorso in un primo momento da passanti e poi portato in ospedale in ambulanza.