“Intensificare gli scambi con il settore energetico”

Le misure già adottate e i nuovi passi da fare

Una prima misura era stata adottata già prima di Natale, quando il Datec aveva istituito una task force incaricata di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. La decisione era stata presa a causa delle tensioni geopolitiche, del forte aumento dei prezzi e dell'elevato fabbisogno di liquidità sui mercati energetici, ricorda oggi l'esecutivo. Nel frattempo c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, che ha notevolmente aggravato la situazione. Per questo motivo, Berna, sotto la guida dei dipartimenti di Simonetta Sommaruga e Guy Parmelin, intende "accompagnare ancora più da vicino i lavori per la sicurezza dell'approvvigionamento in ambito energetico e intensificare lo scambio in seno all'Amministrazione federale, con la ElCom, Swissgrid, i Cantoni e il settore dell'energia elettrica e del gas". Il primo incontro avrà luogo il 25 marzo.