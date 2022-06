"Integrare i profughi ucraini nel mercato del lavoro"

Dopo lo scoppio della guerra, in una prima fase era prioritario accogliere e dare un alloggio ai profughi, ricorda una nota del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Ora le persone titolari dello statuto di protezione S devono essere integrate nella vita sociale e professionale in Svizzera.

Secondo la ministra di giustizia e polizia la sfida maggiore per l’integrazione dei rifugiati - oltre all’accudimento dei figli - è la lingua: la Confederazione mette a disposizione 3’000 franchi a profugo per corsi linguistici, in modo da sgravare i Cantoni. Per promuovere ulteriormente l’integrazione nel mercato del lavoro, la consigliera federale ha convocato le parti sociali e i Cantoni per un nuovo incontro il 23 agosto, al fine di stabilire un bilancio delle prime esperienze e identificare eventuali necessità di intervento.