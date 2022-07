Iniziativa università europee, via libera per 4 atenei svizzeri

Quattro atenei svizzeri hanno ottenuto il via libera per partecipare all’iniziativa delle università europee, che mira a rafforzare le alleanze strategiche e ad aumentare la competitività internazionale dell’istruzione superiore. Lo ha reso noto oggi la Commissione europea. Si tratta delle università di Basilea, Ginevra, Losanna e Zurigo. Potranno condividere le loro competenze, infrastrutture e risorse per costruire nuovi programmi di studio e progetti di ricerca. I loro studenti potranno inoltre muoversi facilmente in diversi Paesi europei.

Alleanze importanti

L’Università di Zurigo parteciperà per esempio a una delle più grandi alleanze, quella denominata “Una Europa”, assieme ad altri dieci atenei. L’Università di Losanna a “CIVIS2”, mentre quella di Basilea a “EPICUR”. “Si tratta di un’iniziativa importante per l’internazionalizzazione del nostro sistema educativo e quindi per i nostri giovani ricercatori”, secondo il direttore di Movetia - l’agenzia nazionale incaricata della promozione degli scambi e della mobilità - Olivier Tschopp, interpellato dall’agenzia di stampa Keystone-ATS.