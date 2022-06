Iniziativa ghiacciai, “sì” al controprogetto indiretto

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha accolto il controprogetto indiretto dell’Iniziativa per i ghiacciai. Lo rende noto il Consiglio federale, precisando che fra gli obiettivi relativi al progetto della Commissione dell’ambiente del Consiglio nazionale c’è in primo luogo quello delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050, su cui sono state già fissate delle tappe per poterlo raggiungere. Le prossime revisioni della legge sul CO2 disciplineranno le misure concrete.

Obiettivo emissioni zero

Con l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, il controprogetto indiretto – “legge federale sugli obiettivi di protezione del clima” – riprende un aspetto centrale dell’Iniziativa per i ghiacciai. Ciononostante, al pari del controprogetto del CF, questo controprogetto indiretto non cita in maniera esplicita alcun divieto di fonti energetiche fossili e prende in considerazione la situazione particolare delle regioni discoste e di montagna. In un periodo successivo al 2050, inoltre, questo controprogetto prevede un saldo netto negativo: a partire da quel momento la Svizzera dovrà emettere quantità di CO2 inferiori a quelle che cattura l’atmosfera.

Obiettivi intermedi nazionali

Il progetto stabilisce anche degli obiettivi intermedi nazionali al fine di ridurre le emissioni entro la data stabilita così come i valori indicativi per la riduzione delle emissioni nei singoli settori, creando così una sicurezza d’investimento per l’economia elvetica. Visto che le imprese devono raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, la Confederazione mette loro a disposizione le basi e una consulenza tecnica per elaborare le tabelle di marcia. Per il Consiglio federale è anche necessario definire ulteriori concrete misure di protezione del clima, a partire dalle revisioni future della legge sul CO2, su cui il controprogetto ne stabilisce le tappe.