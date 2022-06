Iniziativa ghiacciai e lavoratori distaccati alle Camere

Il Consiglio nazionale (08.00-13.00) affronterà oggi il controprogetto indiretto all’iniziativa sui ghiacciai, con la quale si chiede che a partire dal 2050 la Svizzera non emetta più gas serra di quanto i serbatoi naturali e tecnici di CO2 ne possano assorbire. Il testo prevede anche che entro tale data andrebbero vietati i combustibili fossili. Eccezioni sarebbero ammesse solo per applicazioni tecnicamente non sostituibili. La controproposta vuole ancorare nella legge l’obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero, da raggiungere entro il 2050. Il settore degli edifici e quello dei trasporti dovranno raggiungere l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a zero entro il 2050, mentre entro la stessa data l’industria dovrà ridurre le sue emissioni del 90%. Una serie di obiettivi intermedi dovrebbe permettere di definire un percorso di riduzione fino al 2050.

Lavori distaccati agli Stati

Il Consiglio degli Stati (08.15-13.00) discuterà da parte sua di una proposta di legge che mira a fare in modo che lavoratori distaccati sottostiano al salario minimo stabilito da quei Cantoni che lo applicano. In marzo il Nazionale aveva adottato il disegno, mentre i “senatori” in prima lettura l’avevano bocciato. Qualora gli Stati dovessero confermare il “niet”, come chiesto dalla loro Commissione dell’economia, il progetto di legge sarebbe definitivamente liquidato. Per la maggioranza dei commissari non è necessario ricorrere al diritto federale per regolare il problema dato che i Cantoni che applicano il salario minimo hanno già la possibilità di applicarlo a tutti i lavoratori attivi sul territorio.