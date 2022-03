“Iniziativa contro obbligo vaccinale va respinta”

L’iniziativa popolare “Per la libertà e l'integrità fisica”, che intende tra l’altro vietare l’obbligo vaccinale, va respinta. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, il quale ha rinunciato anche a formulare un controprogetto. Il messaggio alle camere verrà inoltrato entro il prossimo 16 di dicembre. Stando a una nota odierna, il governo raccomanda la bocciatura perché, in termini tematici, il testo va ben oltre le vaccinazioni. Ciò porterebbe, a detta dell'esecutivo, a un’incertezza del diritto in molti settori della società, come l’azione penale o la protezione dei minori e degli adulti. Già oggi, inoltre, nessuno può essere obbligato a vaccinarsi.

Il testo dell'iniziativa

L'iniziativa, depositata il 16 dicembre 2021, ha raccolto 126'089 firme, di cui 125'015 - ossia ben oltre le 100 mila necessarie - sono risultate valide. La raccolta delle sottoscrizioni è stata promossa dal comitato “Movimento svizzero per la libertà“. La proposta di modifica costituzionale ha il seguente tenore: “Gli interventi nell’integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso”. La richiesta non riguarda solo il vaccino contro il coronavirus. Il testo concerne i vaccini in generale, ma anche microchip e informazioni digitali nel corpo sotto qualsiasi aspetto.

Libertà non è assoluta

Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. Tale diritto fondamentale è già sancito nella Costituzione federale, spiega il comunicato governativo. A determinate condizioni, lo Stato può porvi un limite, per esempio nel caso di misure della polizia, nell’azione penale o nel settore dell’asilo e degli stranieri. La condizione è che esista una base legale, un interesse pubblico o che i diritti fondamentali di altre persone siano a rischio. Inoltre le restrizioni devono essere proporzionate. Esempi di restrizioni lecite sono la fluorizzazione dell’acqua potabile, la perquisizione e l’arresto di una persona, la leva militare o l’esecuzione di un’espulsione.

Iniziativa va troppo lontano

I promotori dell’iniziativa vogliono assicurarsi che in Svizzera sia impossibile introdurre obblighi vaccinali. Sarebbe consentito interferire con l’integrità fisica o psichica solo se la persona interessata acconsente. Quest’ultima non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso. In termini tematici, il testo dell’iniziativa va oltre l’obbligo vaccinale e include in particolare gli effetti sul corpo umano di immissioni, contatti, coercizione da parte della polizia o misure penali. Questo riguarderebbe, per esempio, il rilevamento di un’impronta digitale, come pure l’alloggio nel settore dell’asilo o la cura di una persona incapace di discernimento. Alla luce di queste considerazioni, l’iniziativa “comporta una notevole incertezza del diritto in molti settori della società“.