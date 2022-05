Iniziativa contro F-35: raccolte 100’000 firme

100mila firme in 9 mesi

Per gli iniziativisti - Socialisti, Verdi e il Gruppo per una Svizzera senza esercito - una votazione prima della scadenza dell’offerta d’acquisto per i nuovi caccia F-35A (31 marzo 2023) resta quindi possibile. “Niente vi si oppone da un punto di vista giuridico”, affermano precisando che occorre però “una volontà politica a favore della sovranità popolare”. In una nota, l’alleanza “STOP F-35” afferma di aver raccolto 100’000 firme in meno di nove mesi, malgrado le difficoltà legate alla pandemia. Un numero maggiore di firme è tuttavia necessario per disporre di un margine di sicurezza.