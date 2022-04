Influenza aviaria: da domani revocate misure protezione

A causa del rischio ridotto di trasmettere la malattia, da domani verranno revocate le misure di protezione contro l’influenza aviaria applicate attorno a laghi e fiumi a protezione del pollame da cortile. Il provvedimento, indica una nota odierna dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), si è ridotto poiché la maggior parte degli uccelli migratori ha lasciato i ricoveri invernali. Quest’inverno, mentre l’influenza aviaria dilagava in tutta Europa, in Svizzera si sono ammalati solo pochi uccelli: in un’azienda avicola nel Cantone di Zurigo, nel Cantone di Sciaffusa sul Reno e nel Parco zoologico di Berna.