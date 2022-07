Inflazione a +3.4% in giugno

In giugno anche in Svizzera è proseguita la corsa dell'inflazione. L'incremento si è attestato al 3,4%, superando il già notevole +2,9% del mese precedente.

La cresciuta, spiegano gli specialisti dell'UST, è riconducibile a vari fattori, fra i quali l'aumento dei prezzi dei carburanti. In crescita anche quelli dell'olio da riscaldamento e degli ortaggi. In controtendenza invece vini rossi e insalate.

La situazione in Svizzera è considerata relativamente sotto controllo se paragonata con quella internazionale. Nella zona euro in giugno l'inflazione ha raggiunto l'8,6%, il dato più alto dall'entrata in vigore della moneta unica europea. Anche negli Stati Uniti si è arrivati al +8,6%, l'incremento maggiore dal 1981.