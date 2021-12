Incidenza record da inizio pandemia

Reparti di terapia intesiva stracolmi

I reparti di terapia intensiva - sottolinea l’UFSP - non sono mai stati così occupati dallo scoppio della pandemia: nella settimana in rassegna il loro tasso di occupazione è salito all’81% (dall’80% di sette giorni prima). In media erano ricoverati in questi reparti 273 pazienti Covid-19, un numero superiore del 15% a quello della settimana precedente (238). La quota dei pazienti affetti da coronavirus ricoverati in cure intense è aumentata al 40% nella settimana in rassegna (dal 35 % nella settimanaprecedente). Complessivamente nella settimana in rassegna - la 49esima - sono stati segnalati 64’517 nuovi contagi (64’161 in Svizzera e 356 in Liechtenstein): nel periodo dal 29 novembre al 5 dicembre il numero dei nuovi casi registrati era stato di 63’690. Tra il 6 e il 12 dicembre i ricoveri ospedalieri in relazione a un’infezione da SARS -CoV-2, segnalati finora, sono stati 688 contro 737 dei sette giorni precedenti, ma il numero è probabilmente destinato a salire a causa delle dichiarazioni tardive ancora attese, sottolinea l’UFSP. Quanto ai decessi, nella settimana in rassegna finora sono stati segnalati all’UFSP 158 morti contro 160 di sette giorni prima. Anche in questo caso il numero è probabilmente destinato ad aumentare per le dichiarazioni tardive ancora attese, sottolinea l’UFSP.