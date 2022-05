Incidente fatale in Val di Blenio

Incidente fatale avvenuto ieri sera a Semione, in Val di Blenio. Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale, un uomo di 66 anni, cittadino svizzero e residente nel canton Lucerna, avrebbe perso la vita a seguito di un incidente avvenuto durante dei lavori edili. L’uomo infatti stava collaborando alla ristrutturazione di un’abitazione in via Cà d’Fidel.