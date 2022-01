Inchiesta amministrativa su acquisizioni informazioni

II Dipartimento federale della difesa (Ddps) ha aperto un’inchiesta amministrativa in relazione alle acquisizioni di informazioni da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (Sic) per le quali non erano state rilasciate autorizzazioni. Le misure riguardavano aggressori esteri che avevano perpetrato ciberattacchi contro la Svizzera o interessi elvetici o contro istituzioni estere a partire dalla Confederazione. Tali acquisizioni di informazioni sono state interrotte e il Ddps e il Sic hanno nel frattempo adottato provvedimenti. Il Consiglio federale è stato informato al riguardo nella sua seduta odierna. Inoltre, il Ddps ha avvisato l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative e la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG), si legge in una nota governativa odierna.