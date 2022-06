Incendio in un centro commerciale a Wilderswil

Sconosciuta l’entità dei danni

L'incendio è scoppiato poco dopo le 14, ha comunicato la polizia cantonale bernese. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenute anche alcune ambulanze per precauzione. Le fiamme hanno fatto scattare il sistema antincendio del magazzino. Il centro commerciale ha dovuto chiudere a causa delle infiltrazioni d'acqua in alcuni negozi. La polizia cantonale sta indagando sulle cause dell'accaduto. Al momento l'entità dei danni materiali è sconosciuta.