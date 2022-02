“Inasprire le sanzioni svizzere alla Russia”

Le misure contro la Russia devono essere inasprite, ha detto la consigliera federale Karin Keller-Sutter. L’amministrazione federale sta preparando oggi diversi possibili provvedimenti. Il Consiglio federale deciderà domani in merito. Lo ha riferito oggi a giornalisti la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) prima della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell’Ue a Bruxelles, a cui la Confederazione è associata.

Poiché non le è possibile anticipare le discussioni di domani in seno al collegio governativo, Keller-Sutter non ha voluto fornire dettagli su quanto bolle nella pentola dell’amministrazione.