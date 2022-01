In Svizzera i prezzi aumentano, ma l’approvvigionamento è garantito

La situazione in materia di prezzi dell’elettricità resta tesa in Svizzera. Le materie prime come il gas e il carbone e la ridotta disponibilità delle centrali nucleari francesi continuano a far salire le tariffe, ha indicato la Commissione federale dell’energia elettrica (Elcom).

Attualmente la sicurezza dell’approvvigionamento in Svizzera per l’inverno 2021/2022 è garantita nonostante l’elevato livello dei prezzi, si legge nell’ultimo bollettino di informazioni di Elcom. Un certo rischio residuo sussiste in caso di panne importanti non pianificate o in caso di prolungato periodo di grande freddo. La commissione “osserva di conseguenza la situazione, in collaborazione con altre autorità competenti nonché Swissgrid”.

Nel dettaglio, il livello dei prezzi dell’elettricità in Svizzera per il mese di febbraio (249 franchi/MWh) rimane inferiore a quello praticato in Francia (251 euro), ma è superiore a quelli previsti in Germania (221 euro) e Austria (228). Nella Confederazione, il mese di marzo risulta solitamente critico in caso di basse temperature. Il parco delle centrali elettriche è infatti caratterizzato in questo periodo da un’importante potenza di pompaggio, ma anche da riserve d’acqua limitate.

Nessuna penuria in vista

Stando a Elcom, il mercato non si attende però alcuna situazione di penuria in Svizzera verso la fine dell’inverno. Il livello di riempimento dei laghi di accumulo elvetici resta nella forchetta abituale. La rete di trasporto nazionale è attualmente interamente disponibile. Le capacità di importazione sono elevate e le previsioni in materia di temperature sono leggermente inferiori alla norma per i prossimi 14 giorni.