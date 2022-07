In Svizzera è corsa ai riscaldamenti “alternativi”

Gli svizzeri si orientano sempre più verso sistemi di riscaldamento alternativi al gas e al petrolio. L'industria del legno invita a non aspettare i primi giorni di gelo per fare acquisti, dato che i prezzi sono in aumento.

Esplode la domanda

La richiesta di riscaldamenti a legna, aumentata durante la pandemia, ha subito un’ulteriore accelerazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. “Nei primi sei mesi c’è stato l'80% in più di installazioni rispetto allo stesso periodo del 2021”, ha dichiarato all’AWP Andreas Keel, direttore di Energia-legno Svizzera.

“Correte a far rifornimenti”

Visto l'incremento, l'industria del settore raccomanda di non aspettare. L'associazione di categoria propellets.ch consiglia ai proprietari di caldaie di riempire al più presto i loro sili per il prossimo inverno. Questo settore, come altri, soffre di difficoltà logistiche e di mancanza di personale. “Mancano camion e autisti. Per i pellet, il legno deve essere essiccato. Non possiamo raddoppiare la capacità da un giorno all’altro”.

Manca il personale

Il responsabile ritiene che le risorse ci siano. “In Ticino, ad esempio, c’è ancora un grande potenziale in termini di boschi”, ma “l’accesso è un problema, così come la mancanza di personale. Negli ultimi trent'anni, il prezzo del legno è stato così basso che molte aziende forestali hanno licenziato e chiuso unità“.

Approvvigionamento certo

L’Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), nella sua ultima analisi della situazione, stima che la fornitura di legno per l'energia in Svizzera è sicura. Vista la domanda di pellet, legna da ardere e cippato, Keel è comunque preoccupato per il prossimo inverno, in particolare per l’approvvigionamento di sistemi di teleriscaldamento su larga scala, dato che si stanno sviluppando nuovi progetti. “C’è il rischio che la domanda sia troppo elevata rispetto all’offerta”.

I prezzi lievitano

Un'altra fonte di preoccupazione è l’impennata dei prezzi. Lo scorso ottobre, Keel ha pagato 280 franchi per una tonnellata di pellet. “A gennaio costava 360 franchi e ora si aggira intorno ai 500 franchi. E continuerà ad aumentare”, ha avvertito.