“In Svizzera detenuti poco tutelati”

In Svizzera i diritti delle persone in detenzione sono ben lungi dall’essere tutelati come richiesto a livello internazionale. Lo sostiene la piattaforma delle Ong svizzere per i diritti umani humanrights.ch, che cinque anni fa ha lanciato un servizio di consulenza giuridica per i detenuti. Durante questo periodo, la hotline aperta ogni giovedì pomeriggio ha trattato 690 casi, scrive oggi la Ong in una nota. I detenuti e i loro famigliari possono chiedere una consulenza anche per posta o e-mail.