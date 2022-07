In Svizzera 46'025 nuovi casi di coronavirus

Un balzo in avanti Esattamente una settimana fa, l'Ufsp aveva annunciato 33'108 casi, ovvero 12'917 in meno. Lo stesso giorno si contavano 14 decessi e 300 ricoveri. Nell'arco di una settimana il numero di infezioni è così salito del 39%, quello delle ospedalizzazioni del 51,7%, mentre è stabile quello dei decessi.

La situazione Attualmente 578 persone si trovano in cure intense. I pazienti Covid occupano il 5,60% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso di occupazione del 72,50%. Nell'ultima settimana sono stati trasmessi i risultati di 108'538 test, indica l'Ufsp. Il tasso di positività è del 42,4%, contro il 39,9% della scorsa settimana.

I vaccini

In totale, il 69,2% degli Svizzeri ha ricevuto due dosi di vaccino e il 43,7% ha effettuato anche il cosiddetto booster. Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni è 120'090, ovvero 1’378,86 ogni 100'000 abitanti. Dall'inizio della pandemia, 3'805'763 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 21'954'619 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 13'413 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 54'871.