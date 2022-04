In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 12’795 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sono stati segnalati 10 nuovi decessi e 126 persone sono state ricoverate in ospedale. Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 22’438 casi, ovvero 9’643 in più. Lo stesso giorno si contavano 9 decessi e 128 ricoveri.