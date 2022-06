In piazza contro l’aumento dell’età di pensionamento

In occasione della giornata dello sciopero delle donne, migliaia di persone si sono mobilitate in tutta la Svizzera contro la riforma dell'AVS 21. Un nuovo grande sciopero è previsto per il 14 giugno 2023.

“Vanno aumentati i salari e le pensioni, non l’età pensionabile”

Sulla Piazza federale a Berna, “le donne hanno discusso con i passanti e i parlamentari per attirare la loro attenzione sulla povertà femminile in età pensionabile. Le donne ricevono una pensione inferiore di un terzo rispetto agli uomini. Sono quindi i bassi salari e le pensioni delle donne a dover essere aumentati, non la loro età pensionabile”, ha dichiarato il sindacato Unia.

Un ruolo essenziale

“Spesso lavorano a tempo parziale, senza aver scelto di farlo, in professioni scarsamente retribuite, ma comunque riconosciute come essenziali, come l’assistenza, la vendita o le pulizie. E sono ancora le donne a svolgere la maggior parte dei lavori domestici e familiari, senza alcuna retribuzione o riconoscimento”, ha aggiunto il sindacato.

Le donne scendono in piazza a scioperare

Le donne si stanno quindi mobilitando oggi, ma si stanno anche preparando per un altro grande sciopero nel 2023, ha aggiunto Unia. Azioni e dimostrazioni si stanno svolgendo in più di 30 comuni svizzeri. A Soletta, è hanno condiviso un picnic femminista e a Berna hanno scritto le loro richieste con il gesso per terra, per riappropriarsi lo spazio pubblico. Anche a Ginevra, Zurigo, Basilea, Lucerna, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel e nella Vallée de Joux sono in corso azioni.

Cosa è previsto per questa sera

A Losanna, i festeggiamenti si sono svolti lunedì sera davanti alla cattedrale. Diverse centinaia di persone si sono radunate tra le 22 e la mezzanotte sulla spianata, ha dichiarato a Keystone-ATS Vanessa Monney, un'attivista del collettivo vodese di sciopero femminista. Nel corso del pomeriggio si svolgeranno un workshop di boxe, spettacoli, un'esposizione di panni sporchi e l'esibizione di un coro anarchico. Un corteo partirà alle 18.30 da Place de la Riponne. Nella maggior parte delle città sono previste anche manifestazioni. L'Unione Sindacale Svizzera farà il punto della situazione intorno alle 19.00.