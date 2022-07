In futuro ci saranno 600 nuovi laghi glaciali

In Svizzera potrebbero crearsi più di 600 nuovi laghi glaciali nel corso del secolo. Quasi la metà saranno già scomparsi entro il 2100, riempiti da materiale di erosione. Gli scienziati del team del glaciologo Daniel Farinotti del Politecnico federale di Zurigo (ETH) e dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) si sono basati sullo spessore del ghiaccio per le loro previsioni.

La morfologia di questi specchi d’acqua

Potenzialmente si potrebbero creare 683 laghi con una superficie superiore a 5'000 metri quadrati e una profondità di oltre cinque metri, ma solo se i ghiacciai si scioglieranno completamente. Per calcolare il numero e la superficie dei futuri laghi glaciali il più vicino possibile alla realtà, i ricercatori si sono basati su vari scenari relativi alle emissioni di CO2 che vanno dal raggiungimento della neutralità a partire dal 2050 a quelli in cui non si fa nulla per il cambiamento climatico.