In aprile sono aumentati i pernottamenti negli alberghi

Arrivano gli stranieri, partono gli svizzeri

Il mese scorso i pernottamenti nel settore alberghiero svizzero sono cresciuti globalmente del 27,6% rispetto all'anno precedente, secondo la statistica sperimentale Hesta-Flash pubblicata oggi. L'incremento è dovuto unicamente al ritorno degli ospiti stranieri dopo la pandemia: il loro numero è lievitato del 231,3% in un anno. I clienti svizzeri - che lo scorso anno avevano preferito rimanere in patria per via della situazione sanitaria - risultano invece in calo del 10,7%.