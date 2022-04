In alcuni Cantoni la mascherina viene mantenuta

Nei cantoni di Berna, Vallese e Ginevra l’uso della mascherina nelle strutture sanitarie resta per il momento obbligatorio a causa del numero di infezioni di coronavirus tuttora in aumento. La decisione è stata comunicata dopo che il Consiglio federale ha annunciato l’abbandono, a partire da venerdì, delle ultime disposizioni per contrastare il Covid-19.

Mascherine per ancora un mese

Nel Canton Berna la mascherina resterà obbligatoria negli ospedali, nelle case di cura e per le cure ambulatoriali fino al 30 aprile, ha comunicato il Cantone. La protezione naso-bocca è inoltre raccomandata negli studi medici, viene aggiunto. Simile posizione anche per il cantone del Vallese: il Consiglio di Stato ha comunicato che l'obbligo della mascherina resterà in vigore almeno fino al 30 aprile nelle strutture sanitarie come ospedali, case di riposo e case di cura, così come per le cure a domicilio. Inoltre, raccomanda di portare le protezioni naso-bocca anche nei luoghi in cui sono presenti pazienti. Invita infine la popolazione a continuare a seguire le regole d'igiene, di monitorare il proprio stato di salute e di fare un test in presenza di sintomi.

Ginevra più severa

Da parte sua il Consiglio di Stato di Ginevra ha annunciato che l'utilizzo della mascherina continuerà a essere obbligatorio a partire dai 12 anni in alcuni luoghi che ospitano persone vulnerabili, come ospedali, cliniche e case di cura. In questi luoghi, i visitatori privati, amici o membri della famiglia, per esempio, dovranno indossare una mascherina finché non sono nella stanza o nell'appartamento della persona che vanno a trovare o non sono seduti a mangiare, viene precisato. Anche i fornitori di assistenza sanitaria e di servizi dovranno portare la protezione naso-bocca, in particolare nella stanza o nell'appartamento del paziente, ma sono dispensati da tale obbligo negli spazi riservati esclusivamente a loro, come uffici, locali tecnici o sale conferenze. Il Consiglio di Stato di Ginevra non fornisce nel comunicato un'indicazione su fino a quando tali disposizioni saranno in vigore.