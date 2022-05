In 20 anni quintuplicati i casi di legionellosi in Svizzera

Negli ultimi 20 anni i casi di legionellosi in Svizzera sono nettamente aumentati: secondo uno studio dell’Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero (Swiss TPH) il loro numero è quintuplicato tra il 2000 e il 2020 e la Confederazione presenta una delle incidenze di legionella più elevate d’Europa.

Da 140 casi a 500 all’anno

In base allo studio, che è stato pubblicato oggi sulla rivista “International Journal of Hygiene and Environmental Health”, i casi di legionellosi in Svizzera sono passati da 140 all’anno all’inizio degli anni 2000 a circa 500 all’anno tra il 2016-2020. Nel corso di tutti i 20 anni esaminati la malattia è stata rivelata più spesso nei mesi estivi e tra il 2016-2020 il picco nei mesi caldi è diventato ancora più pronunciato.

Il picco raggiunto nel 2018, con la pandemia i casi calano

Il tasso più alto di segnalazioni è stato raggiunto nel 2018. A partire dal 2020, con l’inizio della pandemia di coronavirus, si è registrato invece un calo dei casi che i ricercatori attribuiscono alle misure adottate come le restrizioni di viaggio e cambiamenti di comportamenti. “Ci aspettavamo un certo aumento del numero di casi dopo il lockdown, a causa della presenza di acqua stagnante in edifici inutilizzati come alberghi o palestre”, ha detto citata in un comunicato dello Swiss TPH la prima autrice Fabienne Fischer. Tuttavia questo non è stato osservato.

Alte le ospedalizzazioni, ma mortalità diminuita

Il tasso di ospedalizzazione per i casi segnalati è rimasto alto per tutto il periodo dello studio, al 90%. D’altra parte, il tasso di mortalità è diminuito da circa 7,7 a 3,6%.

Cos’è la legionellosi

La legionellosi è una grave polmonite causata da batteri del genere Legionella. In linea di principio, può essere trattata con antibiotici. Gli agenti patogeni si trovano in quasi tutti gli ambienti acquosi e umidi, ma di solito in piccole quantità. Tuttavia nei tubi dell’acqua, nei rubinetti, nei soffioni delle docce, nelle vasche idromassaggio e nei sistemi di ventilazione trovano condizioni favorevoli e possono moltiplicarsi bene. L’infezione avviene attraverso l’inalazione di piccolissime goccioline di acqua (aerosol) contenenti batteri di legionella.