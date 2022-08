In 150 mila al brunch in fattoria

Circa 150’000 persone hanno partecipato oggi, in occasione della festa nazionale, al tradizionale brunch in fattoria. All’iniziativa, giunta quest’anno alla 30esima edizione, hanno aderito 280 aziende agricole in tutto il paese, indica un comunicato dell’Unione svizzera dei contadini. Sei fattorie vi partecipano senza interruzione da tre decenni.