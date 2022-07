Il sindacato Syna licenzia la direzione

Syna, il secondo sindacato svizzero per numero di iscritti, è rimasto senza vertice. Il comitato direttivo ha licenziato una settimana fa la direzione con effetto immediato. La decisione è stata presa per “divergenze di opinioni inconciliabili”. Il secondo sindacato svizzero per numero di iscritti rimane così senza vertice. Il presidente Arno Kerst, eletto per un secondo mandato nel 2018, aveva già annunciato nel 2020 che non si sarebbe ricandidato. L'8 luglio, oltre al presidente, il Comitato ha licenziato con effetto immediato Mandy Zeckra e Claudia Stöckli, ha detto la portavoce di Syna, Flurina Hoffmann, confermando a Keystone-ATS un articolo pubblicato dai giornali CH Media. Zeckra era responsabile del servizio giuridico, Stöckli dei contratti collettivi. Il responsabile del marketing, Carlo Mathieu, aveva già lasciato la direzione in precedenza.