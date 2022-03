Il Salone dell’auto di Ginevra rischia di morire

Il Salone dell’automobile di Ginevra è a rischio sopravvivenza: “se l’edizione del 2023 non avrà luogo, penso che potremo seppellirlo per sempre”, afferma François Launaz, vicepresidente di Geneva International Motor Show (Gims), fondazione che organizza l’evento.

“Dobbiamo essere lucidi, dopo quattro cancellazioni di fila il rischio della fine sarebbe più che serio”, afferma Launaz - che è anche presidente dei Auto-Svizzera, l’associazione degli importatori di vetture - in un’intervista pubblicata oggi dal periodico romando l’Agefi. Gli organizzatori si incontrano oggi per fare il punto sulla situazione, dopo che sono state annullate le edizioni 2020, 2021 e 2022. Non è per contro in pericolo il partenariato con il Qatar per un salone Gims a Doha. “Il Qatar Geneva International Motor Show è sulla buona strada e si svolgerà nel novembre 2023, contemporaneamente al Gran Premio di Formula 1 a Doha”, assicura il manager.