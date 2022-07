Il rischio di carenza energetica spaventa

Malgrado le rassicurazioni della Confederazione sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, una parte della popolazione elvetica è preoccupata e corre ai ripari in vista dell’inverno. Lo riferisce il portale Digitec Galaxus, che segnala un’impennata della vendita di prodotti quali pannelli solari, radiatori, powerstation e generatori di corrente.

Boom di radiatori (e non solo) Il dato che balza subito all’occhio riguarda i radiatori, la cui richiesta è cresciuta del 372% a giugno e del 398% luglio. Il motivo? Nelle aree urbane il riscaldamento a gas è molto diffuso e il 43% di tale gas proviene dalla Russia, paese attualmente impiegato nel conflitto con l’Ucraina. Una dipendenza, questa, che preoccupa. Anche la domanda di powerstation, gli alimentatori portatili che alimentano i dispositivi elettronici, è molto alta. I pannelli solari venduti a luglio sono stati invece il doppio rispetto a giugno 2021.

Altri prodotti

Il mercato dei generatori elettrici sta vivendo un’espansione simile a quello delle powerstation, con un’impennata delle vendite del 188%. Vendite che si erano stabilizzate in aprile e in maggio, che sono poi tornate a salire a partire da giugno. Per concludere, viene segnalata anche una forte domanda di taniche di benzina.