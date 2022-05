Il raffreddore scaccia il Covid, ma questo tornerà

Meno Covid, più raffreddori e sintomi influenzali nelle ultime settimane? L’impressione soggettiva che qualcuno può avere avuto è in linea con la realtà. Lo confermano i dati raccolti dalla Confederazione attraverso il sistema di segnalazione nazionale Sentinella, riferisce la SonntagsZeitung

La vendetta dei virus «classici»

Le registrazioni di oltre 180 studi medici in Svizzera mostrano che i classici virus influenzali che scatenano sintomi come febbre, mal di testa o tosse hanno preso il sopravvento sul Sars-Cov-2. Gli esperti si aspettano ora un’altra ondata di infezioni di Covid in autunno. Diversi paesi stanno quindi vaccinando le persone a rischio e gli anziani con un secondo richiamo.

«Non ci stiamo preparando abbastanza»

Il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità Lukas Engelberger è critico riguardo all’attendismo che invece vige al momento nella Confederazione: a suo avviso la Svizzera non si sta preparando sufficientemente per una possibile ondata in autunno.