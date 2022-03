“Il rafforzamento garantisce la sicurezza in Svizzera”

“Una questione di sicurezza”

Non si tratta di un progetto di politica d'asilo, ma di una questione di sicurezza, hanno ribadito in conferenza stampa a Berna i due consiglieri federali in merito al recepimento del regolamento Ue - e all'aumento del contributo finanziario della Svizzera - riguardante la guardia di frontiera e costiera europea Frontex (sviluppo dell'acquis di Schengen), contro il quale l'associazione Migrant Solidarity Network ha lanciato il referendum. Ciò, hanno spiegato, renderà la Svizzera sicura anche contro l'immigrazione incontrollata. Una protezione delle frontiere esterne funzionante è la controparte della libertà di viaggio all'interno dello spazio Schengen, hanno affermato Keller-Sutter e Maurer, ricordando che la partecipazione della Confederazione all'area Schengen è di fondamentale importanza per l'economia, il turismo e il commercio.