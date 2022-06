Il presidente della Camera italiana a Berna

Il presidente della Camera italiana Roberto Fico è da ieri a Berna in visita ufficiale. Dopo aver incontrato gli esponenti della comunità italiana in Svizzera, oggi Fico ha avuto un colloquio con la presidente del Consiglio nazionale, Irène Kälin (Verdi/AG). Al centro dell’incontro “i rapporti tra Italia e Svizzera, il rafforzamento delle relazioni tra i nostri parlamenti e il conflitto in Ucraina”, scrive su Facebook lo stesso presidente della Camera italiana.