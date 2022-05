Il Nazionale vuole vaccini anti-Covid anche nel 2023

Della somma complessiva, 2,4 miliardi sono infatti contabilizzati come fabbisogno finanziario eccezionale per affrontare la crisi pandemica, ha dichiarato Anna Giacometti (PLR/GR) a nome della commissione.

Udc e parte del Centro convinti che le dosi fossero troppe

Dopo ampie discussioni, il plenum ha deciso di seguire in tutti i punti la linea del Consiglio federale. Particolarmente controverso è stato l’ulteriore credito per riservare e acquistare altre dosi di vaccino contro il Covid-19 per il 2022 e il 2023. Con 111 voti contro 79, il Nazionale ha alla fine approvato il credito aggiuntivo e quello d’impegno per un importo rispettivamente di 314 e 780 milioni di franchi. Una minoranza UDC, sostenuta da taluni parlamentari del Centro, riteneva che il numero delle dosi da comprare fosse troppo elevato e voleva che al termine dell’anno in corso si ponesse fine al finanziamento da parte della Confederazione, riducendo di conseguenza i fondi.