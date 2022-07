Il maltempo si porta via la canicola a Nord delle Alpi

È stata una notte di maltempo in alcune parti della Svizzera e che a Nord delle Alpi si è portata via l’allerta canicola. Localmente, tuttavia, le precipitazioni hanno causato qualche danno, specialmente nell’Oberland sangallese. Nella Weisstannental le forti piogge hanno trasformato in fiumi in piena dei torrenti. Due impressionanti video mostrano la forza delle acque e del fango e la rapidità con la quale l’onda cresce.