Il gruppo basilese Dufry si fonde con Autogrill

Il Gruppo Dufry, con sede a Basilea, ha annunciato oggi di aver unito le forze con l’operatore di ristorazione autostradale italiano Autogrill. Con la fusione, i due gruppi intendono creare un nuovo operatore del commercio al dettaglio nel settore dei viaggi, si legge nella nota diramata dalle due società. Il nuovo gruppo servirà 2,3 miliardi di passeggeri in oltre 75 Paesi e avrà 5.500 negozi, anche in 1.200 aeroporti. La società nata dalla fusione prevede un fatturato di 13,6 miliardi di franchi e un utile operativo di 1,4 miliardi di franchi. L’operazione consentirà a Dufry di rafforzare la propria posizione nel mercato statunitense, così come in Asia, America Latina, Africa e Medio Oriente.

Risparmi in vista

Secondo il comunicato stampa, nel primo anno si prevede un risparmio di 85 milioni di franchi. La fusione rafforzerà il bilancio e ridurrà il debito. Edizone, che detiene oltre il 50% di Autogrill tramite la controllata Schematrentaquattro, conferirà alla nuova società la sua parte. Il rapporto di conversione è di 0,158 nuove azioni Dufry per ogni azione Autogrill. Dopo il completamento della transazione, Dufry farà un’offerta per le rimanenti azioni Autogrill in circolazione. Gli azionisti di Autogrill riceveranno 6,33 euro per azione. La transazione deve ancora essere approvata da diverse autorità di vigilanza. Dufry convocherà un’assemblea generale straordinaria.