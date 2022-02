Il governo favorevole a piccoli allevamenti di chiocciole

Elicicoltura non permesso in zona agricola

L’allevamento delle chiocciole, definito elicicoltura, è un nuovo ramo di attività che si sta sviluppando nel mondo ma non è permesso in zona agricola in Svizzera non essendo considerate animali da reddito, spiega il consigliere nazionale socialista. A suo avviso l’esclusione delle chiocciole - consumate in diverse regioni svizzere e in particolare in Ticino - dalla lista degli animali allevabili per conseguire un reddito pare “ingiustificata”. Per il ticinese, il potenziale di questa nuova filiera agricola, definita pulita ed ecologicamente sostenibile, è notevole e permetterebbe di sviluppare fonti di reddito alternative. Il Consiglio federale, nella sua risposta, spiega che l’elicicoltura non rientra nell’ambito agricolo, anche se la legislazione alimentare riconosce le chiocciole come una derrata alimentare di origine animale. Ciò significa che le lumache - così come pesci e insetti - non rientrano nella definizione di animali da reddito secondo la legislazione agricola. L’Esecutivo “intende promuovere maggiormente la produzione di animali non considerati animali da reddito agricoli”, tuttavia la produzione di chiocciole alloctone deve avvenire in modo da non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.