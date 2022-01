Il coregone è il pesce dell’anno 2022

Molte persone associano il coregone a un menu di pesce pescato localmente. È comprensibile, dato che il coregone è considerato il “pesce pane” per eccellenza. In realtà, scrive la Federazione, il suo declino è allarmante. Negli anni 1990, all’anno venivano pescate 1500 tonnellate di coregone nei laghi svizzeri; nel 2019, la cifra era di 486 tonnellate. A titolo di paragone, attualmente vengono importate annualmente 80.000 tonnellate di pesce e frutti di mare.

Campione di adattamento

I coregoni sono pesci affascinanti, persino misteriosi. Come veri maestri dell’adattamento, sono in grado di adattare il loro habitat, il cibo, il sito di deposizione delle uova e la stagione della deposizione delle uova alla rispettiva situazione. Grazie a questa ammirevole versatilità, si possono trovare in tutti i più grandi laghi svizzeri, anche se oggi in numero notevolmente inferiore rispetto al passato. Attualmente si conoscono circa 24 specie diverse di coregone. I coregoni sono molto timidi, amano l’acqua fredda, vivono in banchi nelle profondità dei laghi - e sono difficili da fotografare e filmare. Nulla sfugge ai loro distintivi grandi occhi e alle loro caratteristiche linee laterali; percepiscono anche i più piccoli movimenti nell’acqua.