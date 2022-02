Il Consiglio federale mira a rafforzare la piazza economica svizzera

Il Consiglio federale ha annunciato con un comunicato stampa la sua intenzione di migliorare ulteriormente le condizioni quadro per il rafforzamento dello sviluppo a medio termine della piazza economica elvetica. Per quest’anno sono 12 i progetti prioritari posti in primo piano e presentati dal Cf nella sua analisi globale, pubblicata proprio oggi (16 febbraio 2022), dove mostra come affrontare le sfide che interessano la piazza economica svizzera.

2020 peggior crollo economico dal ’75

Nel 2020 la pandemia ha causato alla Svizzera il peggior crollo economico dal 1975. I motivi vanno ricercati nella protezione della popolazione dal virus, che ha portato all’imposizione di restrizioni di rara portata all’economia svizzera. L’impatto della pandemia è stato maggiori sui giovani adulti, sui lavoratori indipendenti e su tutte le persone a basso reddito. Ciononostante, le misure di sostegno statali (tra cui i crediti Covid-19, l’estensione dell’indennità per lavoro ridotto, l’indennità per perdita di guadagno e gli aiuti per i casi di rigore) hanno permesso di evitare una consistente perdita dei posti di lavoro, così come un’ondata di fallimenti e un crollo dei salari. Adesso è però giunto il momento di consolidare la ripresa e per farlo è necessario ottimizzare le condizioni quadro per le imprese.

12 progetti del Consiglio federale

In questo senso, il Consiglio federale nel corso di quest’anno porterà avanti 12 progetti prioritari come illustrato nella sua analisi globale “Rafforzamento della piazza economica svizzera”. Fra i progetti ci sono, ad esempio, i messaggi relativi alla legge sullo sgravio delle imprese e il freno alla regolamentazione, la legge sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito causato dalla pandemia di Covid-19), la revisione parziale della legge sui cartelli, ma anche il progetto di revisione della legge federale sulla riduzione delle emissioni di Co2. Diversi altri progetti sono inoltre dedicati alla digitalizzazione: durante il 2022, il Consiglio federale, fra le altre cose, intende mettere in consultazione dei progetti sull’introduzione di un’identità elettronica statale e sulla semplificazione della vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica. Rimanendo in tema, anche il programma di trasformazione DaziT per la digitalizzazione end-to-end e l’agevolazione dei processi doganali per il Cf.