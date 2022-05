“Il conflitto in Ucraina non ci ha affatto sorpresi”

La guerra in Ucraina “non ha per niente sorpreso” il Dipartimento della difesa e dell’Esercito, sebbene ciò venga talvolta sostenuto. Lo ha affermato ieri sera la consigliera federale Viola Amherd durante un evento dell'Udc a Holziken (AG). Il suo dipartimento aveva già segnalato lo scorso novembre nel rapporto sulla politica di sicurezza che la Russia era “sempre più bellicosa” e che avrebbe potuto “anche provocare un conflitto armato in Europa”, ha dichiarato la Amherd durante il suo discorso.

Pericolo di un’escalation?

Il rapporto affermava anche che la Russia avrebbe potuto creare “fatti militari tali da portare a un’escalation”. Ma “praticamente nessuno ha preso nota di queste constatazioni”, ha detto la consigliera federale dell’Alleanza del Centro. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ddps) e le forze armate - ha aggiunto - hanno invece “sempre preso in considerazione” l’attuale situazione di minaccia nella loro pianificazione degli ultimi anni. La Amherd ha inoltre sostenuto che l’esercito svizzero è “ben messo, anche rispetto ad altre forze armate in Europa”. E pure l’orientamento della politica di sicurezza elvetica e dei suoi strumenti è corretta, “anche in considerazione della brutale guerra in Ucraina”.