Il commercio estero svizzero macina record

In calo la farmaceutica In lieve calo, invece, le vendite di prodotti chimici e farmaceutici (–0,7%, pari a –247 milioni). La crescita dei prodotti immunologici (+7,1%) non ha permesso di compensare la diminuzione tra i principi attivi (–10,0%). Male anche la gioielleria: –10,8% (o –337 milioni).

In aumento le importazioni

Per le importazioni, ad eccezione della gioielleria (–15,1%), il settore tessile, abbigliamento e calzature (–3,7%) e gli strumenti di precisione (–0,5%), tutti gli altri comparti hanno fatto segnare degli aumenti. Il contributo più forte lo hanno fatto segnare i prodotti energetici, che sono aumentati di 1,8 miliardi di franchi. Tale crescita si spiega però solo con l'impennata dei prezzi e non con l'aumento dei volumi, che è stato molto contenuto (+0,8%). Anche i prodotti chimici e farmaceutici hanno brillato con un aumento dell'11,8% (+1,7 miliardi di franchi). In aumento anche l'import di metalli (+187 milioni; +4,2%), che conferma così il trend positivo degli ultimi sette trimestri.